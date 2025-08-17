Tercera prueba de nivel para el CD Villaralbo de Oji

El CD Villaralboafronta hoy su tercer partido de pretemporada. Un encuentro que pondrá punto y final a las liguillas de la fase regional de la Copa Federación, echando los azulones el cierre en la Nueva Balastera contra el Palencia CF.

Sin nada ya en juego dentro del trofeo copero para ambos conjuntos, pues el Zamora CF ya está matemáticamente clasificado para la final por ser campeón de la fase regional, el CD Villaralbo y el Palencia CF esperan aprovechar el choque que arrancará a las 19.30 horas para dar un paso más en su pretemporada. Una puesta a punto que, en el caso del conjunto dirigido por Oji, parece avanzar por buen camino tras dos ensayos muy positivos.

El bloque azulón vivió su primer ensayo en el derbi contra el Zamora CF en el que cuajó buenos minutos, haciendo frente a los rojiblancos pese a ser un rival superior por dos categorías y llevar más sesiones de entrenamiento acumuladas. Sensaciones positivas que certificó el pasado miércoles en Salamanca con un holgado triunfo en casa del conjunto de División de Honor Juvenil del Unionistas de Salamanca. Un triunfo por 2-4 que permite encarar con ilusión el envite ante un Palencia CF al que verá a lo largo de la temporada en Tercera RFEF. Un adversario que puede ofrecer un valor más real sobre el avance de la puesta a punto azulona en un encuentro para el que Oji cuenta con todos sus jugadores.