Guillermo Rubio y Rocío Garrido se adjudican el Cross Popular de Toro

Guillermo Rubio y Rocío Garrido se alzaron ganadores este domingo del Cross Popular Ciudad de Toro, prueba que regresó con un buen número de atletas poniendo color a la mañana en la localidad zamorana.

Rubio atravesó la línea de meta con un tiempo de 17.18, superando por pocos segundo a Adrián Moro, segundo, y a Adrián Parras, tercero, que coparon el podio por delante de otros favoritos como Jorge Rodríguez, Miguel Ángel Bazán o Ricardo Jiménez.

En categoría femenina, la vencedora fue Rocío Garrido, que atravesó la línea de meta con un tiempo de 19:44, superando a Verónica Sánchez (19:54) y Elena Calvete (20:57), ambas atletas del Vino de Toro Caja Rural que finalizaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

La jornada atlética en Toro, tras la disputa de la categoría absoluta del Cross Popular Ciudad de Toro, se completó con la celebración de las diferentes pruebas para categorías inferiores y la entrega de premios.