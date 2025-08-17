El CD Villaralbo empata en la Nueva Balastera

El CD Villaralbo puso ayer fin a su participación en la presente edición Copa Federación firmando un empate (1-1) ante el Palencia CF en la Nueva Balastera en un partido que azulones y morados afrontaban sin posibilidades de evitar su eliminación y que permitió a ambos medir fuerzas de cara a su futuro curso en Tercera RFEF.

El conjunto de Oji, que viajaba con todos sus hombres disponibles para la contienda, afrontaba su tercer partido de pretemporada con buenas sensaciones tras su última victoria en Salamanca. Un buen momento que alargó en un partido competido en el que los de Villaralbo fueron de menos a más.

La contienda, siempre disputada, arrancó con el Palencia CF tomando el mando y adelantándose en los primeros minutos con un gol tempranero. Un tanto que hizo despertar al equipo de Oji, que, sin embargo, tuvo que esperar a la segunda parte para responder con el 1-1 de Amando en el minuto 51. Un tanto que, pese a los esfuerzos del equipo de Oji por terminar ganando la contienda, acabó siendo el definitivo en la Nueva Balastera.