El Moraleja CF afronta un nuevo test ante la Gimnástica Medinense
El equipo de Tierra del Vino superó la pasada semana al Panthers Football Academy de Portugal
P. F.
Tras la victoria ante el Panthers Football Academy de Portugal la pasada semana (2-3, con dos goles de Sergio Vega y uno de Izan), en lo que fue el primer amistoso de la pretemporada, el Moraleja CF vuelve a ponerse a prueba. En este caso, el equipo de Tierra del Vino viaja unos kilómetros para medir fuerzas con un viejo como es la Gimnástica Medinense, equipo al que ya se enfrentaron la pasada temporada. El choque será mañana domingo a las 19.00 y desde el club se invita a sus aficionados a apoyarles, tanto si de desplazan como en la lejanía.
