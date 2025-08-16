El CD Noname da a conocer el cuerpo técnico de Miguel Losada

En apenas un día, el CD Noname arrancará su pretemporada de cara al estreno del club en categoría regional. Un debut que vivirá de la mano de Miguel Losada en el banquillo, donde estará acompañado de otros cinco responsables a lo largo de la temporada.

Así lo confirmó este sábado el club de la interrogación, confirmando los nombres del cuerpo técnico que rodeará a Miguel Losada en su búsqueda por alcanzar las cotas más altas con el CD Noname en la Regional de Aficionados.

El cuerpo técnico de Losada cuenta con varias figuras conocidas dentro del fútbol zamorano como es el caso de Fino, quien ejercerá de segundo entrenador y que ha pertenecido a diferentes clubes de la provincia a lo largo de las últimas temporadas. Junto a ambos, Javi Terle ejercerá como preparador de porteros, Vity tomará las funciones de ayudante técnico y Álvaro desempeñará el rol de preparador físico. El cuerpo técnico lo completa Carlos, delegado del CD Noname.

Todos ellos estarán juntos al frente de un proyecto que vivirá el próximo lunes su primera gran jornada con el primer entrenamiento de pretemporada.