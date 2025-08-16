Fútbol | Regional de Aficionados
El CD Benavente incorpora al centrocampista Jamer Esteban
Los tomateros siguen adelante con su pretemporada
P. F.
El CD Benavente continúa dando pasos adelante en su pretemporada y en la confección de una plantilla competitiva que les permita, este año sí, disfrutar de la categoría sin renunciar a nada. Así, el último en llegar a la plantilla dirigida por Santi Redondo ha sido el futbolista Jamer Esteban Jaramillo, que se une a la familia tomatera para aportar "calidad y visión de juego al centro del campo" y procede del Club Deportivo Santovenia de La Valdoncina.
