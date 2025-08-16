Fútbol Sala
El Caja Rural Atlético Benavente supera al River Zamora en la primera cita estival
Los blanquiazules ganaron por un contundente 1-9
P. F.
El Caja Rural Atlético Benavente, de Segunda B, y el River Zamora, de Tercera, comprobaron sus respectivos estados de forma en el primer amistoso para ambos de la pretemporada. A pesar de solo llevar acumuladas un par de sesiones de trabajo, los de Miguel Ángel Macías impusieron su ley en el pabellón José Hernández Macías de Morales del Vino. Los blanquiazules dominaron y dieron pocas opciones a un cuadro capitalino en construcción, para regresar a Benavente con un contundente 1-9 a favor. Hubo, como es habitual en este encuentro (más aún cuando apenas han acumulado sesiones de trabajo), numerosas rotaciones y probaturas, con reparto de minutos entre los protagonistas.
