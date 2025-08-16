Ainnare García, del SanGregorio Ciudad de Zamora, campeona del Descenso del Río Pisuerga

El piragüismo zamorano volvió a pisar el podio este viernes en la disputa del 59ª Descenso del Río Pisuerga celebrado en la localidad palentina de Alar del Rey. Una cita de gran historia que ofreció una regata rápida y técnica en la que tanto SanGregorio Ciudad de Zamora como Piragüismo Duero consiguieron medalla.

La triunfadora del día por parte de la expedición zamorana fue Ainnare García, campeona en la categoría femenina cadete con una inmensa actuación que la llevó a lo más alto de un podio que se quedó cerca de alcanzar su compañero Marcos Prieto, cuarto en línea de meta. Ambos fueron los más destacados en su equipo, que finalizó noveno en el medallero general y con buenas sensaciones al lograr también Iker Coca, María Hernández, el K-2 Diego-Bragado y el K2 Mixto de Antón-Perero, muy buenas posiciones, así como el veterano Luis Fernando (9º).

Los otros protagonistas de la representación zamorana en Alar del Rey fueron Mauro Galván y Millán Álvarez, de Piragüismo Duero. Juntos, sin dejar "enfriar el motor" tras participar en el Descenso del Sella, consiguieron regresar con metal de tierras palentinas al obtener el bronce en su categoría. Una presea nada sencilla, ya que la divertida competición fue también muy exigente, con muchas corrientes y tramos demandantes de precisión. Aun así, Galván y Álvarez remaron con destreza para obtener un tercer puesto más que destacable.

La representación zamorana en la clasificación general por clubes la completaron Amigos del Remo, Fresno de la Ribera y Durius Kayak Zamora, cuyas buenas actuaciones no tuvieron impacto en la general, no llegando a estrenar su medallero en este 59º Descenso del Río Pisuerga.