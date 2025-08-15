El Zamora CF designa a sus capitanes para la temporada 25-26 en Primera RFEF

No habido sorpresas en la designación de los capitanes en el Zamora CF para esta temporada 25-26 que arrancará en menos de dos semanas. Sin Dani Hernández en el equipo (el zamorano salió del club a final de la pasada campaña), será Carlos Ramos quien ejerza la capitanía como primera figura. Es el único zamorano en la primera plantilla por lo que no es ninguna sorpresa y, además, es un cargo que compartió durante años con DH7.

A Ramos, le acompañan como capitanes tres hombres con peso en el vestuario: Kike Márquez, Fermín Sobrón y Pablo Clavería, que completan el cuarteto que será el enlace entre los jugadores con el cuerpo técnico y la planta noble del Ruta de la Plata.

Rumbo a Huelva

En lo puramente deportivo, la expedición rojiblanca iniciará este sábado su desplazamiento a Huelva, donde participará el domingo en el mítico Trofeo Colombino, compartiendo cartel con el Recreativo y el Cacereño. Será el penúltimo compromiso del verano y es que el próximo fin de semana disputará la final de la fase regional de la Copa RFEF, con el reto de pasar al ámbito nacional. El equipo tiene, por tanto, dos citas importantes por delante en las que tratará de dar pasos adelante para la mejor preparación posible de cara al inicio de la Liga. Asimismo, está pendiente de fecha un encuentro solidario en favor de los damnificados por los incendios con presencia también de la Cultural Leonesa, Ponferradina y Ourense.

Retransmisión completa

Por otro lado, ya es oficial que todos los partidos de la Primera RFEF, 20 por jornada, incluyendo los del Zamora CF, se emitirán en directo a través de los canales LaLiga+ y LaLiga Bares, éste específico para negocios de hostelería, lo que permitirá a los aficionados que no puedan desplazarse seguir los encuentros de los de Juan Sabas. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llegó a un acuerdo para que cada jornada al completo en los dos grupos de la Primera RFEF se puedan ver a través de las referidas cadenas de televisión y dicho acuerdo se une al suscrito previamente por el organismo federativo con Movistar+ para la emisión de la competición, en este caso con diez partidos cada fin de semana, que fue anunciado hace diez días.

"La Primera Federación Versus E-Learning da un salto de calidad con el inicio de la temporada deportiva 2025/2026", indicó la RFEF al anunciar esta oferta para los aficionados con un comunicado. El contenido de la misma, que también se podrá disfrutar a la carta, se comercializará desde 12,99 euros al mes con diferentes paquetes que permitirán ampliar la flexibilidad y la personalización de acuerdo con los intereses de los usuarios. "Gracias a esta unión, los aficionados, los clubes y la propia competición arrancan una nueva etapa que garantizará una mayor difusión a nivel nacional y una mejora sustancial en la calidad de las retransmisiones", añadió el organismo presidido por Rafael Louzán. Es una continuación de lo dicho en la reunión que mantuvieron los responsables federativos con los clubes, donde no ocultaron su intención de profesionalizar cada vez más la categoría.

No obstante, un año más, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, ofrecerá el minuto a minuto de todos los encuentros del Zamora CF, de una forma gratuita y disponible en cualquier dispositivo desde la página web el periódico.