Fútbol | Regional de Aficionados

El Noname suma experiencia con la incorporación de Raúl Crespo

Se trata de un jugador polivalente con minutos en Tercera RFEF

Raúl Crespo. | CEDIDA

P. F.

El Noname no se frena en su tarea de confeccionar una plantilla competitiva que pueda luchar por altos retos en la Liga Regional de Aficionados, división ala que ascendieron hace unos mees. El último en llegar es Raúl Crespo, jugador que aportará polivalencia y experiencia en la categoría al equipo de Miguel Losada, con 4 temporadas disputadas en Preferente y una en Tercera RFEF.

