Alba Abollo suma tres podios más en su exitosa carrera deportiva
La zamorana destacó en el Centro Ecuestre regional
P. F.
La amazona Alba Abollo Fontela ha cosechado nuevos éxitos en su carrera deportiva. La zamorana, con el CDE "Elvillar CS", fue segunda, por detrás de Fernando García, en el Gran Premio Especial, en la segunda jornada del CDN *** disputado en el Centro Ecuestre de Castilla y León, binomios que habían sido, primero y segundo, respectivamente, en el Gran Premio disputado horas antes en el mismo escenario. Asimismo, la deportista triunfó en la Copa ANCCE con "Quinceño AS IV".
