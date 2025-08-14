Fútbol
El Zamora CF se une a Cultural y Ponferradina para disputar un partido solidario en beneficio a los damnificados por los incendios
Tanto la fecha como el lugar del encuentro y el resto de detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días
A. O.
El Zamora CF ha dado un paso al frente demostrando su solidaridad y quiere aportar su granito de arena en la lucha contra los incendios que están asolando la Comunidad, especialmente Zamora y León. Con este reto, el club rojiblanco, junto a la SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa, ha convocado a toda la afición a un partido que trasciende el deporte: un encuentro de unión por quienes más lo necesitan.
Tal y como recordaron desde la entidad, hace tres años, en julio de 2022, un rayo desató un incendio en Losacio, dentro de la Sierra de la Culebra. Fue la segunda gran ignición tras otra en junio, y en apenas un mes el conjunto de ambos incendios arrasó casi 67.000 hectáreas, calcinando un 48 % de la reserva de la biosfera Meseta Ibérica. Más de 30 pueblos fueron evacuados, cuatro vidas se perdieron y decenas resultaron heridos. Tanto el entorno natural como el tejido humano quedaron profundamente marcados; aún hoy, entre las cenizas, permanece como recuerdo de lo que aquel año se perdió.
En la actualidad, los incendios recientes, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda y Puercas (Zamora–León), han arrasado más de 38.000 hectáreas, obligando a evacuar muchos municipios y unas 1.700 personas, y el viento complica las labores de extinción.
En El Bierzo, el fuego amenaza el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. El 80 % del perímetro del incendio está controlado; sin embargo, más de 1.500 hectáreas han ardido y se han desalojado a 700 personas.
Los daños en Las Médulas no afectan únicamente al entorno natural —castaños centenarios y miradores han sido arrasados— sino también al patrimonio cultural, con infraestructuras turísticas afectadas, como el Aula Arqueológica y el mirador de Orellán.
Un partido con propósito y corazón
Ante esta dolorosa realidad, el fútbol cobra un significado mayor. Por ello, el Zamora CF, junto a la SD Ponferradina y la Cultural Leonesa, van a jugar un partido solidario en el que la fuerza de la afición será más necesaria que nunca.
Un partido amistoso que tendrá un doble objetivo: por un lado, recaudar fondos para las personas y comunidades afectadas por los incendios; y, por otro, reconocer públicamente la entrega y el esfuerzo de todas las personas que, sobre el terreno, luchan sin descanso para frenar las llamas.
Tanto la fecha como el lugar del partido y el resto de detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días.
Desde el Zamora CF quisieron agradecer de antemano el respaldo de su afición y de toda la ciudadanía, convencidos de que, juntos, podrán aportar esperanza y ayuda real a quienes hoy lo han perdido casi todo.
- DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra
- El incendio de Puercas, intencionado sin confirmación oficial: el aire impredecible lastra la zona
- Restablecida la circulación en la N-525 y la A-52 en Sanabria tras el corte por el incendio de Orense
- Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla
- Evolución de los heridos en el incendio en Abejera: Cinco heridos con quemaduras graves en Zamora y Valladolid y otros ocho atendidos