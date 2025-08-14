Más visibilidad, show de luces y menos gasto en el Ángel Nieto de Zamora

Los aficionados y asistentes a los diferentes encuentros en el Ángel Nieto disfrutarán a partir de ahora no solo del espectáculo deportivo que ofrecen los equipos, sino también del referente a la iluminación. El Ayuntamiento de Zamora, con presencia del alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, ha presentado este miércoles el nuevo sistema de luces en el pabellón capitalino, una mejoría que se suma a las múltiples experimentadas en los últimos años y que da respuesta a las peticiones de las entidades deportivas.

Tal y como comentó Manuel Alonso, el gasto final de este cambio integral de luces en la zona de la pista ha sido de unos 150.000 euros, una rebaja de l 21% respecto al presupuesto inicial de licitación, en una obra que permitirá un ahorro de un 53% a lo largo el año en los costes de la luz. En concreto, apunto el edil, “la idea es que se reduzca un 37% en la competición, un 56% en los entrenamientos y hasta un 68% en la limpieza”. El proyecto ha consistido en la sustitución de los 58 focos que había anteriormente por dos hileras de 15 leds en cada una de ellas, lo cual proporciona una luz uniforme a lo largo de todo el pabellón y una visibilidad mayor gracias, también al carácter regulable en cuanto a la intensidad.

“No solamente es un interruptor de encendido y apagado, sino que se pueden poner diferentes intensidades, que van desde el 10% hasta el 100% de iluminación, además de contar con un encendido que es para la limpieza, que se pone en marcha de manera automática para tener la iluminación ajustada; también hay un modo de competición y de televisión para que los requisitos sean cumplidos, y cuenta con un sistema de seguridad, un 'botón de socorro' para que toda la luz se ponga al 100% de manera automática”, apuntó el responsable del área. Todo se completa con una opción de encendido por zonas y fases, según necesidades, y también con un show de luces acompasados con música que podrán utilizar los clubes durante sus encuentros para animar el ambiente para hacerlo todavía más atractivo. Por el momento hay 3 tipos de espectáculos programados, pero existe la opción de configurar más y hacer ráfagas cuando haya canastas, goles, tiempos muertos... o lo que consideren.

Tras esta presentación, el concejal quiso recordar que en los últimos años se han invertido unos 780.000 euros en el pabellón zamorano, algo que ha permitido “un cambio muy notable” recordando en concreto la sustitución del suelo, las pantallas de publicidad, los marcadores, o las ventanas. A partir de ahora se valorarán otras actuaciones como retoques en los vestuarios o la opción de cambiar la grada de preferencia y quitar los bancos corridos, aunque insistió en que es algo que si se hace será en consenso con los clubes que “son los que van a hacer uso”.

Nuevo pabellón multidisciplinar en Vistalegre

En el equipo de Gobierno tampoco olvidan la intención de construir un nuevo pabellón en la ciudad. En estos momentos, confirmaron que siguen con los estudios previos para ver posibles dimensiones y otros aspectos, como la capacidad o la opción de gradas retráctiles, teniendo en cuenta que la idea es que su uso vaya más allá del deporte. “Se están cotejando las necesidades reales porque la idea es que sea una instalación multidisciplinar”, que se construirá en los próximos años, sin plazo todavía, en la zona de Vistalegre, “una parcela dentro de la ciudad que aunque no es tan céntrica, se puede ir andando y permitirá tener un aparcamiento decente”.

Sin poner fechas, Manuel Alesander insistió en que “ no es una cuestión que en estos dos años que quedan de este Gobierno se vaya a comenzar, pero sí es evidente que lo que se va a dejar es todo el trabajo prácticamente hilado y hecho como para que el siguiente equipo de Gobierno, sea del color que sea y sea quien sea, pueda seguir adelante con él y tenga las cosas mucho más fáciles que cuando nosotros llegamos en su momento”.