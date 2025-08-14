Paula Leitón suma su fuerza al programa Embajadoras Iberdrola para impulsar la igualdad desde el deporte

Paula Leitón se incorpora al programa Embajadoras Iberdrola, que fomenta la igualdad de género a través de la práctica deportiva. La boya de la selección española de waterpolo se convierte así en una de las 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que la compañía busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

A sus 25 años, Paula Leiton, ha logrado medallas olímpicas -plata en Tokio 2020 y oro en París 2024- y numerosos títulos europeos y mundiales, tanto a nivel de selección como de club. La vinculación de Leitón con Iberdrola es, en consecuencia, una simbiosis perfecta por los valores de los que la waterpolista hace gala y que la eléctrica aplaude y comparte. La deportista egarense participará en campañas y acciones institucionales que buscan inspirar a las nuevas generaciones y fomentar una sociedad más justa e inclusiva.

“Para las mujeres deportistas, contar con el apoyo de Iberdrola es fundamental. Gracias a su compromiso, podemos seguir luchando por nuestros sueños, entrenando y compitiendo al máximo nivel. En mi caso, me da fuerzas para seguir dando visibilidad al waterpolo, un deporte que me lo ha dado todo, y también para reivindicar la diversidad de cuerpos en el deporte, porque todas las niñas deben saber que hay un lugar para ellas, tal y como son”, ha apuntado Paula Leitón.

Paula se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por referentes deportivos como Carolina Marín, Alexia Putellas, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, María Pérez, Ana Peleteiro o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.