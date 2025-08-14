Conference League
El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en Europa tras ganar al KÍ feroés en los penaltis
El equipo bielorruso remontó la eliminatoria tras el 2-0 de la ida, y con idéntico marcador resolvió en la tanda desde el punto fatídico
EP
El FC Neman Grodno ha eliminado este jueves por penaltis (5-4) al KÍ (Klaksvíkar Ítróttarfelag), conjunto de las Islas Feroe, en la tercera ronda previa de la Conference League 2025/26, convirtiéndose así en el rival del Rayo Vallecano para el último cruce por acceder a la fase de liga en dicho torneo.
Pese a haber encajado un 2-0 el pasado 5 de agosto en el partido de ida, el equipo bielorruso igualó la eliminatoria con goles de Gulzhigit Borubaev (min.80) y de Yuri Pantya (min.84). Aunque se quedó con un futbolista menos en la prórroga tras la expulsión de Mads Mikkelsen, el KÍ Klaksvík aguantó hasta forzar los penaltis definitivos.
Sin embargo, un fallo de Patrik Johannesen en el segundo turno de la tanda condenó al conjunto feroés, pues de nada le sirvió meter los otros cuatro lanzamientos porque su adversario acertó en sus cinco disparos para atrapar un billete hacia la siguiente ronda y citarse con el Rayo.
- DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- El incendio de Puercas, intencionado sin confirmación oficial: el aire impredecible lastra la zona
- Restablecida la circulación en la N-525 y la A-52 en Sanabria tras el corte por el incendio de Orense
- Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí