Atletismo
El Cross Popular de Toro tomará la villa este domingo
Decenas de atletas afrontarán un circuito urbano de 5.800 metros, aunque habrá distancias adaptadas a los más pequeños
El dinero de las inscripciones irá al proyecto "El Camino de Raquel"
El atletismo volverá a tomar protagonismo en Toro este domingo 17 de agosto con la celebración de una nueva edición del Cross Popular de la villa, que cumple 33 años de existencia, siendo ya un referente en la provincia y en otros puntos de Castilla y León. Se trata, tal y como recordó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toro en la presentación, de una prueba muy consolidada y "de las más importante de Zamora", lo que la convierte en "un día de fiesta del atletismo", añadió Carlos Rodríguez. Con el Vino de Toro Caja Rural como club anfitrión, se espera la presencia de corredores de toda la Comunidad Autónoma que pondrán, con un coste de inscripción simbólico de 3 euros por la inscripción, su granito de arena para apoyar el proyecto "El Camino de Raquel", una iniciativa solidaria para ayudar a enfermos de cáncer. "Estoy contento por el fin que va a llevar el dinero porque vamos a apoyar mucho", añadió el edil. Desde "El Camino de Raquel", Jorge Pascual, se mostró muy agradecido por esta ayuda y reiteró que "por poca cantidad que sea se hace una labor enorme para continuar con la investigación", ofreciendo también toda la ayuda a quien lo necesite.
En lo referente a lo estrictamente deportivo, la prueba tendrá la misma estructura de otros años, teniendo la salida de mayores (a partir de edad Cadete en adelante) a las 10.30 horas con un recorrido urbano de 5.800 metros. No obstante, habrá espacio para todas las edades con el fin de que los más pequeños puedan adentrarse en el mundo del atletismo. "Todos los niños van a tener premio y un obsequio para que tengan un recuerdo de la prueba", comentó Carmelo Alonso quien confía en que el puente festivo no reste participación. Además, se ofrece la opción de la "fila 0" para aportar a la causa, aunque finalmente no se tome la salida. Con estas premisas, se confía en vivir una buena jornada en la que la solidaridad y el deporte vuelve a darse la mano.
