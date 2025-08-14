Ciclismo: Sara Yusto conquista el "O Marisquiño" 2025

Sara Yusto sigue aprovechando cada ocasión, cada nueva competición, para ampliar su palmarés y demostrar su sobresaliente calidad sobre la bicicleta. Un talento que exhibió nuevamente en tierras gallegas, inscribiendo además su nombre en la historia de una cita que conoce muy bien como es la MTB Downtown " O Marisquiño", competición que conquistó en la categoría femenina por su 25º aniversario.

Era una ocasión especial para la competición gallega, motivo por el que la cantidad y calidad de los participantes hizo tan difícil el triunfo en la "clásica" de Vigo. Un evento que, además, por su 25 cumpleaños innovó su trazado. La salida en lo alto del Castro y el recorrido por las estrechas calles de Casco Vello encontraban un nuevo final en el Centro de Ocio A Laxe, repleto de público.

Bajo un sol radiante, el centenar de riders se lanzó a toda velocidad ofreciendo un gran espectáculo que tuvo dos nombres propios: Adrien Loron y Sara Yusto. Una dupla que triunfó e hizo las delicias de los aficionados.

Yusto, conocedora de la prueba, partía como una de las favoritas y así lo hizo mostrar en la ronda clasificatoria. La benaventana finalizaba segunda, solo por detrás de una Natalia Menéndez que se veía con la copa tras ganar por 20 segundos de diferencia. Una clasificación que cambió en la bajada final, en la pelea por el podio.

En la batalla decisiva, Yusto apretó los dientes y firmó un espectacular 2:40,036 para alzarse campeona por dos segundos y así inscribir su nombre en el palmarés en el 25º aniversario de "O Marisquiño" sobre la bicicleta.