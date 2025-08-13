Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF examina su progresión en Langreo
El equipo rojiblanco afronta, sin Markel ni Eslava, su quinto compromiso estival en el que medirá fuerzas con un rival de Segunda RFEF en el Nuevo Ganzábal
Llega una nueva prueba amistosa para el Zamora CF, la quinta de la pretemporada para el equipo de Juan Sabas. En esta ocasión, y de nuevo lejos del Ruta de la Plata por la sustitución del césped que se está ejecutando, la expedición rojiblanca se desplazará hasta el Principado de Asturias donde le espera la UP Langreo, un rival de Segunda RFEF ante el que continuar con el trabajo preparatorio y seguir avanzando hacia la mejor puesta a punto. En este caso, y al contrario que en los encuentros de Copa RFEF, se esperan más rotaciones y reparto de minutos entre los jugadores, dando descanso aquellos que en Los Barreros tuvieron un mayor desgaste, cumpliendo con el objetivo de clasificarse para la final de la fase regional.
Quienes, salvo sorpresa mayúscula, no tendrán tiempo de juego en el Nuevo Ganzábal serán los dos hombres que a día de hoy se recuperan de sendos problemas físicos como son Markel y Eslava. Ambos, a pesar de la buena evolución, se reservarán y sí es probable que tengan minutos el domingo en el Trofeo Colombino. Con todo, el Zamora viaja con la intención de la victoria y de salir con buenas sensaciones de una visita a un Langreo para el que será su segunda cita veraniega tras imponerse este pasado fin de semana al Covadonga. En las filas asturianas también habrá "viejos conocidos" como son Alex Méndez y David Ámez "Tibu" que defendieron hace ya algunos años la elástica rojiblanca. Será, sin duda, una nueva prueba importante para seguir creciendo cuando quedan dos semanas y media para que se levante el telón de la liga en Primera RFEF.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche