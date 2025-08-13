El Zamora CF examina su progresión en Langreo

Llega una nueva prueba amistosa para el Zamora CF, la quinta de la pretemporada para el equipo de Juan Sabas. En esta ocasión, y de nuevo lejos del Ruta de la Plata por la sustitución del césped que se está ejecutando, la expedición rojiblanca se desplazará hasta el Principado de Asturias donde le espera la UP Langreo, un rival de Segunda RFEF ante el que continuar con el trabajo preparatorio y seguir avanzando hacia la mejor puesta a punto. En este caso, y al contrario que en los encuentros de Copa RFEF, se esperan más rotaciones y reparto de minutos entre los jugadores, dando descanso aquellos que en Los Barreros tuvieron un mayor desgaste, cumpliendo con el objetivo de clasificarse para la final de la fase regional.

Quienes, salvo sorpresa mayúscula, no tendrán tiempo de juego en el Nuevo Ganzábal serán los dos hombres que a día de hoy se recuperan de sendos problemas físicos como son Markel y Eslava. Ambos, a pesar de la buena evolución, se reservarán y sí es probable que tengan minutos el domingo en el Trofeo Colombino. Con todo, el Zamora viaja con la intención de la victoria y de salir con buenas sensaciones de una visita a un Langreo para el que será su segunda cita veraniega tras imponerse este pasado fin de semana al Covadonga. En las filas asturianas también habrá "viejos conocidos" como son Alex Méndez y David Ámez "Tibu" que defendieron hace ya algunos años la elástica rojiblanca. Será, sin duda, una nueva prueba importante para seguir creciendo cuando quedan dos semanas y media para que se levante el telón de la liga en Primera RFEF.