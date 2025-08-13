Fútbol
El Zamora CF cae ante el Langreo en los penaltis y se queda sin el Memorial Julio Á. Cadenas
El tiempo reglamentario acabó con un 0-0 para concluir 5-3 desde los once metros
El equipo mostró falta de pegada durante el choque
A. O.
Derrota del Zamora CF en su visita este miércoles a la UP Langreo, equipo de Segunda RFEF al que se ennfrentaronen el Nuevo Ganzábal, en un encuentro amistoso que, al ser Memorial, se decidió en los penaltis, con un equipo rojiblanco al que le faltó mordiente.
Con variaciones en el once inicial de Sabas respecto al anterior compromiso, arrancó este encuentro estival en Langreo, el Memorial Julio Á. Cadenas, un nuevo paso en la preparación de los rojiblancos que ya saben que arrancarán la Liga el sábado 30 de agosto a las 17.00 horas ante el Celta B.
Es una realidad que el equipo lo intentó en tierras asturianas, trató de dominar, pero la imagen no fue demasiado brillante y se vieron dificultades para ver portería riva.. A pesar de todo, la mejor ocasión fue para los rojiblancos, en concreto para Álvaro Romero, que falló desde los once metros en la recta final del primer tiempo.
Tras el descanso, el técnico del Zamora introdujo hasta 4 cambios entre sus hombres, pero no se conseguía abrir la lata. Cumplida la hora de partido, Sabas metió oxígeno en el campo con la entrada de los jugadores del filial Raymond y Hugo Hernández, y las variaciones continuaron durante toda la segunda mmitad pero nadie conseguía batir portería contraria.
Con el 0-0 se entró en la recta final y todo parecía abocado a la tanda de penaltis para ver quien era el ganador de este Memorial. Finalmente así fue, todo se decidió desde los once metros con derrota del Zamora CF por 5-3.
El próximo compromiso será en Huelva, el domingo, donde disputarán el Trofeo Colombino ante el Recre y el Cacereño.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa