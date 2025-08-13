El Zamora CF cae ante el Langreo en los penaltis y se queda sin el Memorial Julio Á. Cadenas

Derrota del Zamora CF en su visita este miércoles a la UP Langreo, equipo de Segunda RFEF al que se ennfrentaronen el Nuevo Ganzábal, en un encuentro amistoso que, al ser Memorial, se decidió en los penaltis, con un equipo rojiblanco al que le faltó mordiente.

Con variaciones en el once inicial de Sabas respecto al anterior compromiso, arrancó este encuentro estival en Langreo, el Memorial Julio Á. Cadenas, un nuevo paso en la preparación de los rojiblancos que ya saben que arrancarán la Liga el sábado 30 de agosto a las 17.00 horas ante el Celta B.

Es una realidad que el equipo lo intentó en tierras asturianas, trató de dominar, pero la imagen no fue demasiado brillante y se vieron dificultades para ver portería riva.. A pesar de todo, la mejor ocasión fue para los rojiblancos, en concreto para Álvaro Romero, que falló desde los once metros en la recta final del primer tiempo.

Álvaro Romero, en un momento del encuentro. / ZCF

Tras el descanso, el técnico del Zamora introdujo hasta 4 cambios entre sus hombres, pero no se conseguía abrir la lata. Cumplida la hora de partido, Sabas metió oxígeno en el campo con la entrada de los jugadores del filial Raymond y Hugo Hernández, y las variaciones continuaron durante toda la segunda mmitad pero nadie conseguía batir portería contraria.

Con el 0-0 se entró en la recta final y todo parecía abocado a la tanda de penaltis para ver quien era el ganador de este Memorial. Finalmente así fue, todo se decidió desde los once metros con derrota del Zamora CF por 5-3.

El próximo compromiso será en Huelva, el domingo, donde disputarán el Trofeo Colombino ante el Recre y el Cacereño.