Fútbol Sala
Suspendido el encuentro entre el Caja Rural River Zamora y La Bañeza
Los incendios que asolan la provincia de León impiden el desplazamiento del equipo rival
El Caja Rural River Zamora no disputara hoy su segundo amistoso de la pretemporada tal y como estaba previsto.
El equipo Zamora tenía cerrado esta tarde-noche (20.30 horas) una nueva cita estival ante La Bañeza, pero los incendios que asolan estos días la provincia de León impiden al cuadro rival desplazarse.
Así lo ha explicado este miércoles el entrenador del cuadro capitalino que deberá esperar unos días para volver a ver a sus pupilos en acción.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas