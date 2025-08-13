Suspendido el encuentro entre el Caja Rural River Zamora y La Bañeza

El Caja Rural River Zamora no disputara hoy su segundo amistoso de la pretemporada tal y como estaba previsto.

El equipo Zamora tenía cerrado esta tarde-noche (20.30 horas) una nueva cita estival ante La Bañeza, pero los incendios que asolan estos días la provincia de León impiden al cuadro rival desplazarse.

Así lo ha explicado este miércoles el entrenador del cuadro capitalino que deberá esperar unos días para volver a ver a sus pupilos en acción.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)