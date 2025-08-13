Fútbol Sala

Suspendido el encuentro entre el Caja Rural River Zamora y La Bañeza

Los incendios que asolan la provincia de León impiden el desplazamiento del equipo rival

Magi trata de superar a Chino durante el duelo entre el Caja Rural River Zamora y el Ribera Navarra. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Magi trata de superar a Chino durante el duelo entre el Caja Rural River Zamora y el Ribera Navarra. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Carlos Toyos

El Caja Rural River Zamora no disputara hoy su segundo amistoso de la pretemporada tal y como estaba previsto.

El equipo Zamora tenía cerrado esta tarde-noche (20.30 horas) una nueva cita estival ante La Bañeza, pero los incendios que asolan estos días la provincia de León impiden al cuadro rival desplazarse.

Así lo ha explicado este miércoles el entrenador del cuadro capitalino que deberá esperar unos días para volver a ver a sus pupilos en acción.

Noticias relacionadas y más

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents