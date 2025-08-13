Nueva prueba para el Caja Rural River Zamora

El Caja Rural River Zamora encara esta tarde, a partir de las 20.30 horas, el segundo partido de su pretemporada. Una puesta a punto que arrancó el pasado sábado en el pabellón Manuel Camba y que continúa esta tarde en el pabellón José Macías Hernández con el CD La Bañeza FS como adversario de la formación blanquinegra.

El conjunto que dirige Óscar García Poveda mostró muy buenas maneras en su presentación ante la afición zamorana. Al menos, hasta que le aguantaron las fuerzas y el mayor potencial del Ribera Navarra marcó diferencias en un duelo que acabó 1-11. Marcador lógico atendiendo tanto a la demanda física del rival, un conjunto de Primera, como a la premura del test, realizado con apenas una semana de trabajo para un grupo formado este verano.

Con la intención de alargar ese buen tono en pista durante más minutos, así como mejorar las prestaciones del grupo y lograr un marcador positivo que refuerce el trabajo del grupo, el River Zamora tratará de ganar más fondo físico ante un CD La Bañeza FS que se presupone un rival mucho más asequible que Ribera Navarra. Un adversario no por ello siempre correoso que permitirá observar la progresión del grupo de cara al estreno liguero en septiembre. n