Fútbol
Ya hay horario para el debut del Zamora CF ante el Celta Fortuna de la primera jornada en Primera RFEF
El estreno del nuevo proyecto rojiblanco tendrá lugar el sábado 30 de septiembre
C. J. T.
La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este miércoles los horarios de la primera jornada de liga en Primera RFEF, competición que el Zamora CF arrancará como local frente al Celta Fortuna en un choque que ya tiene día y hora prevista.
Los rojiblancos, que disputan esta tarde un partido preparatorio ante el UP Langreo, jugarán en la primera jornada contra el filial vigués a las 17.00 horas del sábado día 30 de agosto. Un horario que lleva a los rojiblancos a abrir la sesión del sábado a la par que la contienda Pontevedra CF - CP Cacereño, también fijado para esa franja horaria.
La competición en el Grupo 1 en el que se encuentra el conjunto de Juan Sabas se abrirá con el Racing Club Ferrol - CF Talavera de la Reina el viernes a las 17.00 horas, partido tras el que se disputará el duelo entre el Real Madrid Castilla y el CD Lugo, también el viernes pero a las 19.15 horas.
La primera jornada la cerrarán dos duelos muy interesantes: Real Avilés - SD Ponferradina, con el posible regreso de David Movilla a la acción (candidato al banquillo asturiano junto a Nacho Castro); y el AD Mérida - Barakado CF.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa