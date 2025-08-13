David Movilla, ex del Zamora CF, una buena opción para el banquillo del Real Avilés

El Real Avilés busca entrenador. A 20 días para que arranque la competición oficial en Primera RFEF, el club, que será rival del Zamora CF este curso, anunciaba la destitución de su técnico, Javi Rozada. Según pudo saber La Nueva España, del mismo grupo editorial que LA OPINNIÓN DE ZAMORA, los motivos no serían deportivos, sino que responderían a un encontronazo entre el presidente, Diego Baeza, y el entrenador ovetense, el pasado viernes en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Llegados a este punto, la necesidad de encontrar un técnico es real y una de las mejores opciones que baraja la entidad avilesina sería la de David Movilla. El ex del Zamora CF, equipo al que ascendió en dos etapas de Tercera a Primera RFEF, no renovó con el Sabadell, con el que también subió a la categoría de bronce esta pasada campaña, y estaría libre en estos momentos, además de ser un perfil que gusta en la directiva.