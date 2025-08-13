Atletismo

El Club Benavente Atletismo abre el plazo para nuevas inscripciones de la próxima temporada temporada

Los interesados podrán apuntarse al club del 15 de agosto al 15 de septiembre

Cartel informativo del plazo de inscripción para la temporada 2025-2026 del Club Benavente Atletismo

Cartel informativo del plazo de inscripción para la temporada 2025-2026 del Club Benavente Atletismo / Cedida

El Club Benavente Atletismo prepara ya la próxima temporada. Una campaña cargada de ilusión que arranca en unos días con la apertura del plazo para nuevas inscripciones de todos aquellos que quieran vestir el uniforme azul y disfrutar de su modalidad deportiva favorita con la entidad benaventana.

La temporada 2025-2026 del Club Benavente Atletismo tendrá su pistoletazo de salida el próximo sábado día 15 de agosto con el comienzo del plazo para nuevas inscripciones. Un periodo que se extenderá por un mes y que está abierto a todos los que quieran practicar atletismo con el club, siendo el único requisito ser mayor de seis años de edad.

Para inscribirse formalmente en el club, será necesario hacerlo a través de la página web www.benaventeatletismo.es. En ella estará disponible la información necesaria para vestir el uniforme azul durante una temporada 2025-2026 para la que quedan cada día menos semanas.

