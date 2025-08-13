Atletismo
El Club Benavente Atletismo abre el plazo para nuevas inscripciones de la próxima temporada temporada
Los interesados podrán apuntarse al club del 15 de agosto al 15 de septiembre
J. B.
El Club Benavente Atletismo prepara ya la próxima temporada. Una campaña cargada de ilusión que arranca en unos días con la apertura del plazo para nuevas inscripciones de todos aquellos que quieran vestir el uniforme azul y disfrutar de su modalidad deportiva favorita con la entidad benaventana.
La temporada 2025-2026 del Club Benavente Atletismo tendrá su pistoletazo de salida el próximo sábado día 15 de agosto con el comienzo del plazo para nuevas inscripciones. Un periodo que se extenderá por un mes y que está abierto a todos los que quieran practicar atletismo con el club, siendo el único requisito ser mayor de seis años de edad.
Para inscribirse formalmente en el club, será necesario hacerlo a través de la página web www.benaventeatletismo.es. En ella estará disponible la información necesaria para vestir el uniforme azul durante una temporada 2025-2026 para la que quedan cada día menos semanas.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa