Fútbol / Tercera RFEF
El CD Villaralbo mide su realidad en Salamanca
El equipo de Oji disputa hoy (19.30 horas) su segundo amistoso en el Reina Sofía donde le espera el División de Honor de Unionistas
Tras la derrota ante el Zamora CF en Copa RFEF, el CD Villaralbo vuelve al "verde". El equipo de Oji tiene esta tarde un nuevo amistoso. Será a las 19.30 horas y a domicilio, en concreto medirán fuerzas con el Juvenil División de Honor de Unionistas (equipo con el que se enfrentó el Zamora B hace unos días) en el Reina Sofía en lo que será una buena ocasión para hacer probaturas y sumar minutos de carga, conscientes todos de que todavía es pronto para obtener conclusiones reales del estado del vestuario. El reto, por tanto, será siempre el de seguir sumando en una pretemporada que para los azules ya ha superado la primera semana de trabajo.
Conclusiones del Villaralbo - Zamora CF
Respecto al encuentro vivido ante los rojiblancos, el entrenador de los azulones se mostró satisfecho por la imagen ofrecida por los suyos, más allá del resultado, consciente, no obstante, de que queda mucho margen de mejora entre los suyos. "Nos enfrentamos a un rival que juega dos categorías por encima y que tiene como objetivo el fútbol profesional. Es verdad que en la primera parte aceleraron durante 15-20 minutos el ritmo de partido y nos generaron, pero en el resto no sufrimos demasiado".
Además, recordó el técnico de los azules, para ellos era el primer amistoso mientras que los de Sabas ya llevaban tres citas estivales a su espalda. "Estamos en proceso de maduración, de construir la plantilla, conocernos e inculcar conceptos, pero se vio el reflejo de lo que queremos: un equipo competitivo, valiente y que presione arriba. Estoy contento con la imagen del equipo y espero que la gente también", zanjó Oji quien puso en valor que en su once inicial había ocho zamoranos.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche