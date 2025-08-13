El CD Villaralbo mide su realidad en Salamanca

Tras la derrota ante el Zamora CF en Copa RFEF, el CD Villaralbo vuelve al "verde". El equipo de Oji tiene esta tarde un nuevo amistoso. Será a las 19.30 horas y a domicilio, en concreto medirán fuerzas con el Juvenil División de Honor de Unionistas (equipo con el que se enfrentó el Zamora B hace unos días) en el Reina Sofía en lo que será una buena ocasión para hacer probaturas y sumar minutos de carga, conscientes todos de que todavía es pronto para obtener conclusiones reales del estado del vestuario. El reto, por tanto, será siempre el de seguir sumando en una pretemporada que para los azules ya ha superado la primera semana de trabajo.

Conclusiones del Villaralbo - Zamora CF

Respecto al encuentro vivido ante los rojiblancos, el entrenador de los azulones se mostró satisfecho por la imagen ofrecida por los suyos, más allá del resultado, consciente, no obstante, de que queda mucho margen de mejora entre los suyos. "Nos enfrentamos a un rival que juega dos categorías por encima y que tiene como objetivo el fútbol profesional. Es verdad que en la primera parte aceleraron durante 15-20 minutos el ritmo de partido y nos generaron, pero en el resto no sufrimos demasiado".

Además, recordó el técnico de los azules, para ellos era el primer amistoso mientras que los de Sabas ya llevaban tres citas estivales a su espalda. "Estamos en proceso de maduración, de construir la plantilla, conocernos e inculcar conceptos, pero se vio el reflejo de lo que queremos: un equipo competitivo, valiente y que presione arriba. Estoy contento con la imagen del equipo y espero que la gente también", zanjó Oji quien puso en valor que en su once inicial había ocho zamoranos.