El CD Villaralbo se estrena en triunfos en Salamanca

El CD Villaralbo saldó con victoria su segundo compromiso de la pretemporada. Tras caer el pasado domingo ante el Zamora CF en la Copa RFEF (0-2), el equipo de Oji volvía al verde para medir fuerzas con el Juvenil A de Unionistas de Salamanca, que milita en División de Honor. El reto que se marcaba el conjunto azulón era el de seguir dando pasos adelante en la conjunción de los jugadores, conscientes todos de que a estas alturas de verano todavía queda mucho por hacer y progresar.

Así, a las 19.30 horas arrancó el encuentro en el anexo del Reina Sofía con varios cambios en el once villaralbino respecto al que salió ante los rojiblancos, algo lógico para ir repartiendo minutos y cargas entre los efectivos, entre los que hay un amplio porcentaje de futbolistas de la provincia. El Villaralbo trató de dominar y hacer gala de su carácter valiente presionando a su rival, un hecho que tuvo rápidamente su respuesta con el primer gol de los azules en el minuto 10, obra de Kevin. Los charros no arrojaron la toalla y apretaron hasta empatar el tanteo por mediación de Álex Rozas, aunque los de Oji tardaron poco en volver a adelantarse, de nuevo desde las botas de Kevin, y antes del descanso ampliaron con un tanto de David. Con el 3-1 en el marcador del campo salmantino se reinició el choque y llegaron las rotaciones en ambos bandos. Desde el banquillo zamorano daban instrucciones a los suyos para que no bajara el rendimiento y el nivel siguiera siendo alto. Lolo respondió a las peticiones con el cuarto para los visitantes. El paso de los minutos también dejó entrever el cansancio, y el segundo tanto local, pero la primera victoria de la "era Oji", aunque fuese amistosa, ya no se iba a escapar (2-4).