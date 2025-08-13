Caja Rural y River FS sellan su acuerdo de colaboración

El apoyo de Caja Rural de Zamora al nuevo proyecto de fútbol sala en Zamora era ya conocido, así como su posición como patrocinador del equipo blanquinegro que competirá en Segunda División B. Sin embargo, tanto la entidad financiera como el club eligieron este miércoles para hacer efectivo su vínculo con la firma del convenio de colaboración que les une por esta temporada. Un acto sencillo que, además, sirvió también para presentar al nuevo entrenador y director deportivo Óscar García Poveda. Un técnico que fijó su gran objetivo para este curso en dotar de una identidad propia a su nueva casa.

Como no podía ser de otra forma, Narciso Prieto y Alejandro Pérez Benavides estamparon su rúbrica en un acuerdo que el director de comunicación de Caja Rural de Zamora aseguró "no depende de los resultados, porque esta caja no es resultadista". "Apostamos por el proyecto, creemos de verdad en él y eso es lo que respaldamos. Lo que se hace en el día a día y, si bien a todos nos gusta ganar, el objetivo primordial es contar con un proyecto que tenga una estructura sólida y una masa social consistente, donde haya un ecosistema de niños y niñas, de familias, apegados a él", destacaba Prieto, asegurando que "si a ello se suma un buen abanico de empresas, todo saldrá adelante con tranquilidad. Una calma que hace falta", porque para él, River FS tiene que poner la vista "en el medio o largo plazo".

Por ello, el apoyo de Caja Rural de Zamora como patrocinador principal se extenderá más allá del primer equipo y dará nombre a todos los equipos del club. Un compromiso que el presidente Alejandro Pérez agradeció, mostrando su disposición a responder en la misma medida. "Vamos a llevar el nombre de Caja Rural desde arriba hasta abajo en la estructura del club. Es un paso que teníamos que dar, apostar por la espiga y crecer junto a ella, como también es una responsabilidad, porque ahora tenemos que responder en la medida que esta firma responde por nosotros", comentó, apostillando: "lo haremos paso a paso, pero con paso firme. Lo conseguiremos como sea".

Para esa tarea, la de dar forma al proyecto deportivo y la estructura que compondrá el River FS, el club eligió hace meses a Óscar García Poveda. Un técnico con gran trayectoria que lleva a Zamora avalado por su trabajo y que, según su presidente "es un gran profesional y mejor persona". Una figura que calificó "como la adecuada" y que mostró perfectamente conocer su gran objetivo en su puesta de largo.

Óscar García Poveda: "El objetivo es dotar al club de una identidad única"

García Poveda se mostró encantado de formar parte del River FS y aseguró que llega dispuesto a "trabajar 24/7", como la ha hecho siempre y poner sus "28 años de experiencia al servicio del club". "Espero poder ayudar al Caja Rural River a estar, en unos años, lo más arriba posible", dijo el técnico, quien antepuso después una meta a cumplir anteriormente: "dotar de una identidad única al club".

"Así como Caja Rural va a estar al lado de todos los equipos del club, de arriba a abajo, mi tarea será que desde debutantes hasta Segunda División B haya una identidad. Crear una "filosofía River" y poder aportar mi grano de arena al crecimiento del club", explicó García Poveda quien reconoció que "todavía es pronto" para conocer el escenario real en el que se maneja como director deportivo, ya que solo ha arrancado la pretemporada el primer equipo, pero que tiene claro que intentará "realizar iniciativas con los colegios" y otras medidas para fomentar una sólida base para el club y "generar ese sentimiento de pertenencia".

En cuanto a su labor como técnico del equipo de Segunda División B, el entrenador confesó que su principal tarea estos días es "ensamblar" el conjunto blanquinegro. "Estamos trabajando en ese proceso de adaptación, con jugadores que vienen de dos clubes distintos y otros recién llegados. Por ello, estamos llevando a cabo muchas sesiones de trabajo", explicó, comentando que "los jugadores no estaban acostumbrados a ello, ya que antes tenían tres sesiones semanales y, solo ayer, tuvimos cuatro". Una cultura del esfuerzo que será base del proyecto de un River FS al que García Poveda se encuentra encantado de pertenecer, asumiendo con ilusión el arranque del nuevo proyecto de fútbol sala zamorano.