El Caja Rural Atlético Benavente vuelve a la pista

En La Rosaleda, en ese escenario que ha acogido grandes tardes de fútbol sala en las que se acarició la gloria, el nuevo Atlético Benavente Caja Rural echó a andar. Jugadores, componentes del staff técnico, directivos y representantes del Ayuntamiento, con presencia de la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio, y la concejala de Deportes, dieron el pistoletazo de salida a una nueva etapa en el club que, aunque con cambios, tiene un carácter continuista.

La entidad ha conseguido renovar a un buen bloque de la plantilla que en esta ocasión estará dirigida por Miguel Ángel Macías, un hombre de sobra conocido en el club y en Benavente, y que ahora dirigirá al primer equipo con el reto de ser un orgullo para los aficionados y llegar lo más alto posible. Para ello, Macías cuenta, según sus propias palabras, con "la mejor plantilla posible y lo vamos a demostrar", recordando que el escudo blanquiazul implica "esfuerzo, sacrificio y compromiso" que pedirá a sus pupilos.

Plantilla del Atlético Benavente Caja Rural / Cedida

En su intervención, el técnico afirmó que va a "dejarse la vida por este escudo" y agradeció la confianza mostrada por el presidente, Álvaro Arias, quien, por su parte, dio la bienvenida a todos los integrantes del equipo. "Hay un apoyo total hacia el míster y esperamos lo mejor de todos, intentando superar lo que hicimos la pasada campaña", en la que consiguieron clasificarse para el play-off a Segunda. También tomó la palabra Ángel Manteca, director deportivo y directivo, para pedir a los futbolistas "compromiso" y que sean un reflejo para las decenas de niños que componen la cantera blanquiazul.

Un año más en esta primera toma de contacto estuvo la alcaldesa de Benavente quien recalcó que es "un lujo tener a este equipo en Benavente", tanto a los jugadores como a los directivos que llevan el nombre de la ciudad por numerosos puntos del territorio, mientras que la Elena Justo calificó a todos los componentes de Atlético Benavente como un "referente" para la ciudad. n