El I Torneo "Cabeza de Toro" se estrena el 30 de agosto

Toro celebrará el próximo 30 de agosto la primera edición del Torneo "Cabeza de Toro" de ajedrez, una cita que se estrena con motivo de las fiestas toresanas de San Agustín y que llega con la intención de quedarse en el calendario zamorano de los 64 escaques.

El torneo, que promueve el Ayuntamiento de Toro con la colaboración el CD Zamora Ajedrez, "pretende ser un punto de inflexión para el ajedrez de la localidad"; según se señaló en la presentación celebrada ayer de esta competición que se desarrollará bajo sistema suizo de seis o siete rondas (en función del número de participantes) y que tendrá un ritmo de juego de cinco minutos más cinco segundos de incremento por jugada para cada jugador.

El I Torneo "Cabeza de Toro", que se celebrará en el Palacio de los Condes de Requena, se presentó con inscripción abierta (para federados y no federados), siendo gratuita para todos los interesados y estando abierto el plazo de admisión hasta el próximo día 26 de agosto. Una gran noticia que se ve acompañada, además, con premios para los tres primeros clasificados absolutos, Sub-16, Sub-12 y para el mejor jugador zamorano. Alicientes con los que se intentará "hacer afición entre los toresanos" a este deporte buscando "despertar la inquietud" de los locales con "el objetivo de plantear más actividades a lo largo de todo el año".