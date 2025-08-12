Rui Muga se adjudica el Cross de Torregamones

Rui Muga y Cristina Galván se alzaron ganadores de la sexta edición del Cross de Torregamones, una carrera popular que cada año gana más adeptos y más colorido, como así quedó demostrado en una jornada cargada de valores deportivos el pasado domingo en la localidad zamorana.

Más de medio centenar de corredores desafiaron al calor el pasado domingo en Torregamones, afrontando la prueba de diez kilómetros que transcurre por un circuito mixto y que no dejó indiferente a ningún vecino de la población. Un espectáculo que tuvo como gran figura al portugués Rui Muga, uno de los "clásicos" del atletismo popular zamorano que no dejó pasar la ocasión para añadir una nueva victoria en la provincia vecina a su querida Portugal.

Rui Muga se impuso con un tiempo de 35:10 a otro de los "míticos" de este tipo de pruebas, Jorge Rodríguez, que llegó a meta poco menos de dos minutos más tarde que el ganador (37:02) y subió al segundo peldaño de un podio que completó el luso Pedro Rodrigues.

En categoría femenina, la vencedora del día fue Cristina Galván, de Zamora Corre, que se impuso con un tiempo de 47:15 a Cristina González (The Pink Panther) y a Inés Nieto (Ginasio Clube de Bragança). Un triunfo que permitió al club de la vencedora adjudicarse también la competición por equipos, con Zamora Corre superando gracias al papel de Galván y sus compañeros Ángel Zarza y Héctor Martín, a The Pink Panther.

Todos estos corredores recibieron su merecida recompensa en la entrega de trofeos con la que cerró la competición. Una prueba, el VI Cross Popular de Torregamones, en la que todos los participantes disfrutaron de una mañana dedicada al deporte que completó la ruta senderista de cuatro kilómetros.