Golf
Roberto Cascón, gran vencedor en el campo del golf de El Maderal
Ganó en scratch, mientras que Francisto Vargas lideró la clasificación de hándicap
Roberto Cascón López fue el gran vencedor de la IV Prueba del Circuito de Pitch and Putt de Castilla y León celebrado en el Campo de Golf de El Maderal, con la participación 48 jugadores.
Cascón López se hizo con el primer puesto en la modalidad de scratch, seguido de Jordi Polo González en una jornada en el que el calor fue dominante pero no impidió el disfrute de los presentes. Mientras, en la clasificación de hándicap quedó en primer lugar Francisco Vargas Portillo y a continuación José Manuel Rojano González. Tras una merecida (y necesaria) parada para comer en el bar Hoyo 19 la jornada se completó con hoyo en un solo golpe por parte del ganador Roberto Cascón López, que hizo la proeza saliendo del 11 y coronando una memorable jornada.
