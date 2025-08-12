Markel y Eslava, con opciones de llegar al Trofeo Colombino con el Zamora CF

Quedan poco menos de tres semanas para que arranque la competición liguera y el Zamora CF sigue acumulando carga de trabajo. Esta semana también va a ser dura con dos citas estivales que permitirán al equipo volver a probarse. Tras ganar de una forma relativamente cómoda al Villaralbo, equipo de Tercera RFEF, en la Copa RFEF, los de Juan Sabas visitarán mañana a otro equipo de inferior categoría como es la Unión Popular de Langreo, de Segunda RFEF.

Al ser puramente amistoso se espera que el entrenador siga rotando a sus hombres y no se prevé todavía la participación de Eslava y Markel que están en la recta final de sus recuperaciones físicas pero a los que no tienen intención de forzar, y es que el gran reto es que todos los efectivos estén disponibles en la primera jornada ante el Celta Fortuna, encuentro que será en el Ruta, estrenando césped, pero para el que todavía no hay horario.

No obstante, y viendo la evolución de ambos, es probable que los dos futbolistas que ocupan la enfermería tengan minutos el domingo en una de las citas más especiales del verano. Este próximo sábado la expedición zamorana se desplazará hasta Huelva para tomar parte al día siguiente en el mítico Trofeo Colombino, en el que se verá las caras con el Recreativo de Huelva y el Cacereño. Aunque todavía quedan por conocer detalles de esta cita veraniega (horarios y orden de enfrentamientos) el Recre anunció que el pregonero del Trofeo será el periodista Nardy Lafuente.