Marcos Antón y Ana Bailón, del Dragones Caja Rural, citados para el International Surf Rescue Challenge de Nueva Zelanda

El socorrismo zamorano está en un gran momento y ese es un hecho que ha vuelto a quedar patente. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) ha anunciado la convocatoria provisional de los deportistas que representarán a España en el ‘International Surf Rescue Challenge’ (ISRC), que se celebrará en Nueva Zelanda entre los días 27 y 30 de noviembre, y en esa lista se encuentran dos integrantes del Dragones Caja Rural: Ana Bailón y Marcos Antón, que tienen todas las papeletas para integrar el equipo nacional finalmente.

Los deportistas zamoranos, junto al resto de convocados y el técnico de la expedición Carlos Alonso Ruiz, han sido llamados del 23 de noviembre al 1 de diciembre al evento que tendrá lugar en la playa de Mount Maunganui, en la Costa Este de la Isla Norte de Nueva Zelanda y que está organizado por la Surf Life Saving New Zealand (SLSNZ), con el apoyo del Ayuntamiento de Tauranga y el Servicio de Salvamento de Mount Maunganui.

Para el Dragones Caja Rural es una nueva satisfacción que dos de sus socorristas estén incluidos entre los mejores del panorama nacional, y que tiene verdaderas opciones de regresar con varias medallas, como ya ha sucedido anteriormente.