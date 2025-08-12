Salvamento
Marcos Antón y Ana Bailón, del Dragones Caja Rural, citados para el International Surf Rescue Challenge de Nueva Zelanda
Ambos socorristas repiten en el equipo nacional
P. F.
El socorrismo zamorano está en un gran momento y ese es un hecho que ha vuelto a quedar patente. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) ha anunciado la convocatoria provisional de los deportistas que representarán a España en el ‘International Surf Rescue Challenge’ (ISRC), que se celebrará en Nueva Zelanda entre los días 27 y 30 de noviembre, y en esa lista se encuentran dos integrantes del Dragones Caja Rural: Ana Bailón y Marcos Antón, que tienen todas las papeletas para integrar el equipo nacional finalmente.
Los deportistas zamoranos, junto al resto de convocados y el técnico de la expedición Carlos Alonso Ruiz, han sido llamados del 23 de noviembre al 1 de diciembre al evento que tendrá lugar en la playa de Mount Maunganui, en la Costa Este de la Isla Norte de Nueva Zelanda y que está organizado por la Surf Life Saving New Zealand (SLSNZ), con el apoyo del Ayuntamiento de Tauranga y el Servicio de Salvamento de Mount Maunganui.
Para el Dragones Caja Rural es una nueva satisfacción que dos de sus socorristas estén incluidos entre los mejores del panorama nacional, y que tiene verdaderas opciones de regresar con varias medallas, como ya ha sucedido anteriormente.
Seleccionados
- Marcos Antón Martín (Club Deportivo Salvamento Dragones)
- Miguel Fontana Centelles (Club Deportivo Natación Aldaia)
- Mario Ginerés Garre (Club Leucante)
- Javier Hernández Souto (Club Salvamento Arteixo-SALVAR)
- Brais Pensado Alberti (Club Salvamento y Socorrismo Carballo-SYSCA)
- Aitor Rengel Ortega (Club Salvamento y Natación Silla)
- Ana Bailón Barrios (Club Deportivo Salvamento Dragones)
- Lola Caballero Fuset (Club Natación SOS Bétera)
- Lucía Eguiluz de Celis (Club Noja Playa Dorada NetCan)
- Laura González López (C.D.B. Vallecas SOS)
- Laura Remuzgo Cosmos (Club Salvamento y Natación Silla)
- Judit Vergés Xifra (Alcarreño de Salvamento y Socorrismo)
