Atletismo
Jorge Rodríguez sube a lo más alto del podio en Hermisende
Elena Calvete, del Vino de Toro Caja Rural, se llevó la victoria en la general femenina
C. J. T.
Jorge Rodríguez se adjudicó el pasado sábado la victoria en el Trail de Hermisende, localidad zamorana que contó con más de medio centenar de participantes en la 15ª edición de su carrera popular.
Rodríguez, siempre uno de los grandes favoritos de este tipo de pruebas, impuso se punta de velocidad sobre los diez kilómetros de circuito para, con una marca de 40.03, superar en meta a Alberto Guerrero y Carmelo Lucea. El corredor de Benavente Atletismo fue segundo, parando el reloj en 41:48; su perseguidor, tercero con un tiempo de 42:24.
En categoría femenina, la victoria fue a parar a manos de Elena Calvete. La corredora del Vino de Toro Caja Rural venció con un crono de 49;14 a Estefanía González (Benavente Atletismo), segunda, y Cristina Ramos (Montañera Zamorana), tercera.
