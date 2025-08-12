Cristian Escribano acaba segundo en Arteixo dentro del Campeonato de España de Autocross

Cristian Escribano volvió a vivir una gran jornada en el circuito de Arteixo, donde se celebró una nueva prueba del Campeonato de España de Autocross con presencia de 145 pilotos de importante nivel. El zamorano llegaba al circuito José Ramón Losada decidido a dominar en la División I, y así lo hizo desde su llegada. Escribano se pudo lucir en la manga de clasificación y en sus tres series, sin fallos, para llegar a la carrera decisiva con la moral alta y dispuesto a reencontrarse con el triunfo, aunque no pudo subir a lo más alto del podio.

Salió el zamorano en primera posición y logró mantener su buena ventaja durante muchas vueltas, pero en la última recta, cuando parecía que la victoria no se podía escapar, la suerte le dio la espalda. El choche sufrió un problema mecánico y Sabino García aprovechaba la coyuntura para adelantarle cuando se llegaba a meta, obligando a Escribano a conformarse con la segunda posición. El tercer puesto fue para Roberto Martínez.

La fortuna tampoco estuvo al lado del también zamorano Julio Sotelo, líder provisional en la División II. El zamorano se quedaba fuera de la final tras sufrir problemas mecánicos, impidiéndole sumar nuevos puntos en su casillero. En este caso, la victoria en la Final A fue para Jonathan Vázquez, seguido en la clasificación por Guillem y Lluis Baradad Torrent, segundo y tercero, respectivamente.

La próxima prueba prevista en el Campeonato de España de Autocross tendrá lugar en la provincia de Burgos, concretamente en el circuito Antonio Vadillo de Miranda de Ebro, durante el primer fin de semana de septiembre.