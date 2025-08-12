El CD Noname cierra otra renovación: Nico Santiago sigue en el equipo

El CD Noname apura los días para completar su plantilla, un grupo en el que seguirá una temporada más Nico Santiago. La renovación del futbolista fue anunciada este martes por el club de la interrogación, satisfecho por seguir contando con el atacante una temporada más.

Con la renovación de Nico Santiago, el CD Noname muestra su apuesta por el bloque del pasado curso. Un conjunto que se alzó campeón con Nico, Ángel, Viti, Noel, Frade, Edu Ares o Sergio García como protagonistas. Nombres a los que se han unido nuevos jugadores como Raúl Calvo, Riera o Mathi en un capítulo de fichajes que amenaza con tener nuevas entradas a lo largo de esta semana.