El CD Benavente mantiene el precio de sus carnés para la campaña 25-26

El CD Benavente se ha puesto en marcha y la maquinaria del club no se frena. Con la plantilla entrenándose a las órdenes de Santi Redondo, desde las oficinas también ponen de su parte para que la "pata" institucional y administrativa también funcione a la perfección. De este modo y bajo el lema "Sigamos creciendo y soñando juntos", la entidad tomatera ha puesto en marcha la campaña de renovación de carnés de socios y la captación de nuevos abonados que hagan aumentar la familia benaventana.

Tras dar las gracias a los "incondicionales patrocinadores, instituciones y aficionados que año tras año nos ayudáis", insistiendo en que sin ellos la subsistencia del CD Benavente sería imposible, la entidad anunció que un curso más, y ya van siete, se ha decidido mantener los precios de los carnés. De este modo, el carné de adulto (a partir de 16 años inclusive) es de 70 euros en denominado protector, y de 60 euros el normal, mientras que el pase infantil (hasta 15 años) es de 20 euros para asistir a los encuentros en el Luciano Rubio.

Desde la directiva se espera una buena respuesta de la masa social de cara a una campaña en la que esperan sufrir menos, mucho menos, que los últimos meses y es que este pasado curso tuvieron que esperar semanas para ver si lograban la salvación.

Este año el reto será ese, hacer disfrutar a los aficionados con una plantilla que no renunciará a nada y que espera llegar al inicio de Liga en Regional de Aficionados en un buen momento físico para poder competir, entre otros, con Zamora B, Noname y Moraleja CF.