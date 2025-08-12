Belaustegi y Jaén conquistan el XVII Cross Popular de Villafáfila

Fiel a la tradición, la localidad de Villafáfila albergó el pasado sábado la disputa de una edición más de su particular cross que, nuevamente, volvió a congregar a un buen número de participantes y contar con un cartel de bastante nivel del que sobresalieron los campeones Antton Belaustegi (Amarandam TI) y Andrea Jaén (CA Valladolid), quienes inscribieron su nombre en el ya amplio palmarés de esta cita.

Cerca de un centenar de atletas tomaron la salida del XVII Cross Popular de Villafáfila para afrontar un recorrido corto, pero no por ello sencillo de seis kilómetros de longitud. Un trazado amable para los principiantes, pero con zonas técnicas que dificultaban luchar por el triunfo. Victoria que, en esta ocasión, fue a parar a manos de Antton Belaustegi.

El corredor vasco fue el más rápido en Villafáfila y con un ritmo de 3:20 el kilómetro acabó cruzando la línea de meta con un tiempo de 19:04 para alzarse campeón. Una victoria que tuvo que pelear hasta el final, pues Unai Sáenz (Santurzi) y Sergio del Palacio se quedaron a 15 y 20 segundos, respectivamente, del primer puesto.

En categoría femenina, Andrea Jaén dejó nuevamente ver su gran velocidad. La vigente campeona de la San Silvestre Zamorana exhibió su calidad para cruzar la línea de meta en el 21º puesto de la general con un tiempo de 23:08. Un registro que le otorgó la victoria en categoría femenina por delante de Nerea Miguel (Vicki Foods), segunda con un crono de 23:54; y de Sandra María Felipe, tercera con un registro de 26:01.