Atletismo
Alonso y De Castro ganan la "Kedada Trail Cerdirock"
La prueba, cargada de alicientes, contó con cerca de 130 corredores en su tercera edición
C. J. T.
Álvaro Alonso (VG Running) y Lara de Castro (Zamora Corre) se proclamaron campeones de la "Kedada Trail Cerdirock" disputada el pasado domingo en la localidad zamorana de Cerdillo. Una cita que ha irrumpido con fuerza en el calendario atlético de la provincia en verano y que, llena de alicientes para el corredor, consiguió reunir a 130 participantes en su tercera edición.
Alonso se llevó el triunfo al cruzar como primer clasificado la línea de meta con un tiempo de 43.32, crono con el que batió a Santiago Mezquita y a Marcos Peón, que le escoltaron en el podio. Un cajón que Lara de Castro pisó como campeona de categoría femenina al cruzar la meta con un tiempo de 55:41 por delante de María Díez, segunda, y Ana Temprano, tercera.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- El día después en Cubo de Benavente: los estragos del incendio