Alonso y De Castro ganan la "Kedada Trail Cerdirock"

La prueba, cargada de alicientes, contó con cerca de 130 corredores en su tercera edición

Imagen de la salida de la "Kedada Trail Cerdirock" / A. S.

C. J. T.

Zamora

Álvaro Alonso (VG Running) y Lara de Castro (Zamora Corre) se proclamaron campeones de la "Kedada Trail Cerdirock" disputada el pasado domingo en la localidad zamorana de Cerdillo. Una cita que ha irrumpido con fuerza en el calendario atlético de la provincia en verano y que, llena de alicientes para el corredor, consiguió reunir a 130 participantes en su tercera edición.

Alonso se llevó el triunfo al cruzar como primer clasificado la línea de meta con un tiempo de 43.32, crono con el que batió a Santiago Mezquita y a Marcos Peón, que le escoltaron en el podio. Un cajón que Lara de Castro pisó como campeona de categoría femenina al cruzar la meta con un tiempo de 55:41 por delante de María Díez, segunda, y Ana Temprano, tercera.

