Marcos Hernando Gómez y Alejandro Fraile, campeones del mundo por equipos con la selección española de pesca

Los zamoranos Marcos Hernando Gómez, patrocinado por Caja Rural de Zamora, y Alejandro Fraile han logrado un nuevo éxito. Ambos se han proclamado campeones del mundo por equipos junto a la selección española de pesca en una cita internacional tuvo lugar en Mérida, reuniendo a los mejores deportistas de la especialidad.

El equipo español, integrado por Marcos Hernando Gómez, Álvaro Nogueira, Ángel Rodríguez Manzano, Alejandro Fraile y Claudia Raya, logró imponerse en la clasificación general bajo la dirección de los capitanes Roberto Rodríguez Morante y Ornella Tosta.

La victoria supone un nuevo éxito para la pesca deportiva española y un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de sus integrantes, que han trabajado intensamente para llegar a lo más alto del podio mundial.

El triunfo de Hernando, patrocinado por Caja Rural del Zamora, y de Fraile permite poner a la provincia en lo más alto de este deporte y es que se han consagrado entre la élite internacional de este deporte.