Juan Sabas, entrenador del Zamora CF tras ganar al CD Villaralbo: "Ha salido bien pero tuvimos mala puntería"

El entrenador del Zamora CF hablaba tras el encuentro ante el CD Villaralbo (0-2) que le daba una nueva victoria y la clasificación para la final de la fase regional de la Copa RFEF.

¿Cómo han enfocado el partido?

Nosotros preparamos un plan de partido un poco contrario a lo que es nuestra personalidad como equipo. Sabíamos que el campo no iba a estar en condiciones, que iba a hacer mucho calor. Hemos tratado de jugar fútbol directo, que no es el plan a seguir normalmente pero que ha salido bien y hemos tenido mala puntería, podríamos haber marcado algún gol más.

El objetivo era seguir adelante en la Copa Federación que de momento se va cumpliendo

Sí está claro que cuando el club se inscribe en esta copa hay que ir a por todas. Ahora esperamos un rival fuerte en la final y vamos a intentar pasarlo y llegar lo más lejos posible.

¿Está contento con el rodaje que está haciendo el equipo?

Sí. El año pasado no ganamos ni un partido en pretemporada ni el primer mes de liga, tampoco teníamos el bloque terminado ni la plantilla cerrada. Este año te da esa opción, doblando las posiciones con un buen nivel te da opciones de trabajar en otro sentido.