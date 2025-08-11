Eva Barrios vuelve a estar entre las mejores en el K1

La zamorana Eva Barrios firmó la sexta posición en la larga distancia del maratón de los Juegos Mundiales que se disputan en China. Barrios, única representante de la Federación Española, ya había sido quinta el sábado en la corta distancia.

En el recorrido largo que se disputó este domingo sobre 20 kilómetros, la palista del club Canoe Kayak Tecozam entró en la sexta posición, superada por algunas de las que serán sus rivales en el próximo Campeonato del Mundo en el mes de septiembre pero también superando a otras palistas importantes.

La campeona de los World Games fue la gran favorita, la sueca Melina Anderson, que invirtió un tiempo de 1h48´11, con más de un minuto de ventaja respecto a la mítica Vanda Kiszli a la que superó en 1´43 y completó el podio la danesa Pernille Hostrup (1h51´16). Luchando por la medalla de bronce también estuvieron la portuguesa María Rei, la checa Katerina Milova y la propia Eva Barrio que entró en 1h51´53

Por detrás de Eva Barrios se clasificaron las que serán también sus rivales en el Mundial: Mathilde Forest (FRA), Melissa Johnson (GBR) o Susana Cicali (ITA).

Descenso del Duero

Javier Lozano y Marcos Antúnez se subieron al podio en el Descenso Internacional del Sella, sumándose a la plata de Ainnare García en el K1 cadete de la que ya informó este periódico ayer sábado, completando la tradicional gran actuación que los palists zamoranos realizan año tras año en el descenso asturiano. Javier Lozano, de Amigos del Remo, terminó tercero en el K1 cadete, mientras Marcos Antúnez, también de Amigos del Remo, fue segundo en el C1 Sub 23.

Otro resultado destacado y no menos importante pese a que sea habitual desde hace muchos años, fue la victoria de José Miguel Herrador en la categoría de veteranos 60-70 en la que domina cualquier tipo de competición en la que participe ya sea en el ámbito nacional o internacional. En esta misma clasificación, el entrenador del Ciudad de Zamora Sangregorio Enrique Linares firmó la séptima plaza.

Continuando con los resultados de Amigos del Remo, Javier Berna entró en la meta de Ribadesella en la sexta plaza del C1 Senior, mientras en el K2 Senior Femenino, Sheila Santiago y Yolanda García firmaron una muy meritoria séptima plaza teniendo en cuenta, como ya informó LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA, que los barcos que les precedieron eran de selecciones nacionales.

En cuanto a Piragüismo Duero, destacó la décima posición del K2 Junior que formaron Mauro Galván y Millán Álvarez.