Baloncesto
Estel Puiggros ficha por el Unicaja Mijas
La base catalana cambia el naranja por el verde del conjunto andaluz
C. J. T.
Estel Puiggros, base del CD Zamarat el pasado curso, ya tiene nuevo equipo. La base catalana se suma al Unicaja Mijas, con el que competirá nuevamente en la Liga Challenge.
Puiggros fue una de las jugadoras más destacadas del conjunto de Ricardo Vasconcelos el pasado curso y tanto su talento como proyección no han pasado desapercibidas para el plantel del Unicaja, que apuesta por la base como una de las figuras importantes de su plantel en busca del ascenso a la Liga Femenina.
