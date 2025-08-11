Corrales del Vino rindió homenaje a sus leyendas

La localidad zamorana de Corrales del Vino rindió un merecido homenaje a los héroes que alcanzaron el título de campeones de España de fútbol sala juvenil y a la labor que el CD Corrales ha venido realizando a lo largo de su dilatada trayectoria.

El equipo homenajeado en el campo municipal el sábado. | SG

Un total de 70 jugadores de diferentes años desde 1976 hasta hoy participaron en el emotico encuentro en el que realizó el saque de honor Manuel Rodríguez, hijo del fundador del Club, Bernardo Rodríguez, fallecido hace apenas un mes con 90 años. Manuel Rodríguez iba a ser el el encargado de realizar el saque de honor pero al final ha tenido que ser su hijo el encargado, uno de los campeones de España de fútbol sala con Corrales en 1988.

Unas quinientas personas asistieron al emotivo homenaje en el que también se recordó a Sebas, jugador del equipo campeón de España, fallecido muy joven, cuya familia recogió un ramo de flores en su recuerdo.

La concejala de Deportes, Seila González Quintano, declaró que el homenaje era merecido "no solo por lo que estos jugadores hicieron dentro del campo, sino también por lo que construyeron fuera de él. Este campo no es solo césped y líneas blancas, es historia viva, un legado de quines lo moldearon dejando huellas que el tiempo no puede borrar".

"Agradecemos a nuestras leyendas, al CD Corrales y al Veteranos Corrales por seguir demostrando los valores, el compromiso e ilusión que han caracterizado a este club a lo largo de su historia. Vosotros sois el pasado y el futuro de este Club". Seila González también reconoció el apoyo de la afición "que siempre ha estado ahí, animando y alentando en los buenos y manos momentos".

En el equipo campeón nacional juvenil jugaron Kiko, Valentín, Fernando, Sebas, Luismi, Colino, Panero, Luis Alberto, Carlos, Villalba y Molezuelas.