El CD Noname se sigue reforzando para el debut en Regional de Aficionados: Bogajo, nuevo fichaje

El CD Noname permanece muy activo en el mercado de fichajes y sigue buscando jugadores con los que reforzar su plantel de cara al debut en la Liga Regional de Aficionados. Una competición para la que contará con Ángel Bogajo, anunciado este lunes como nuevo jugador para el club de la interrogación.

Bogajo llega al conjunto de Miguel Losada tras su paso por el UD Santa Marta, equipo en el que llegó a competir en Tercera RFEF. Una categoría que pretende recuperar con los zamoranos, dando el salto desde una Liga Regional de Aficionados en la que jugó el pasado curso en las filas del CD Ribert.

El fichaje de Ángel Bogajo se suma al de Mathias Longo, realizado hace unos días por un CD Noname que no para de sumar nombres a su plantel.

Mathi, como le ha dado a conocer su nuevo club, ficha por los zamoranos tras haber logrado tres ascensos a Tercera RFEF, siendo un jugador que conoce bien las exigencias de la competencia autonómica española. Una carrera que tuvo su último capítulo en esa categoría de la mano del CD Agoncillo, con el que llegó a disputar 25 partidos en la temporada 2024-2025, siendo notable su trayectoria en España y un futbolista conocido por la afición zamorana al haber defendido la camiseta del GCE Villaralbo entre 2021 y 2022, jugando posteriormente en el Laguna de Duero.

La llegada de Mathi, además, no ha sido el único movimiento reciente del CD Noname. También hace escasos días el club de la interrogación hizo efectiva la renovación de Ángel, jugador que contribuyó al ascenso el pasado curso y que acumula ya un total de 45 encuentros con la zamarra gris.