El Zamora CF lo tuvo fácil ante el Villaralbo

El Zamora CF dejó sentenciado su primer puesto en su grupo de la Copa Federación tras sumar una nueva victoria (0-2) esta vez ante un Villaralbo que poco pudo hacer ante la fortaleza defensiva del equipo rojiblanco al que le bastó con anotar un solitario gol en la primera parte y una carambola al final del encuentro cuando ya todo estaba decidido.

El Zamora CF cedió terreno al Villaralbo en los primeros minutos del encuentro, intentando recuperar el balón y salir al contragolpe para sorprender a un CD Villaralbo al que todavía se le veía muy verde como es lógico, por otra parte, al tratarse de su primer encuentro de la pretemporada. Y tras varias llegadas a la contra, se produjo la que protagonizó Farrel, que batió con una baselina al portero Miguel para marcar el primer gol del encuentro.

El equipo zamorano pese a todo, se mantuvo organizado y bastante sólido en defensa. Y el Zamora tuvo que recurrir en un par de ocasiones al balón parado o a una llegada de Carlos Ramos que rechazó en una gran intervención Miguel.

El Zamora siguió acosando la portería del Villaralbo tras el descanso y Miguel seguía empleándose a fondo, mientras los azulones permanecían encerrados en su campo, conscientes de sus escasas posibilidades en el juego de ataque.

Y Farrel tuvo otra oportunidad de marcar en una bolea que salió rozando el poste en el minuto 52.

Ambos entrenadores comenzaron pronto a realizar cambios y si el juego resultaba insulso, todavía se agravó más, para desgracia del numeroso público de ambas localidades que acudió al encuentro. Los locales tan sólo tímidamente intentaban llegar a la contra al área zamorana pero los cambios le habían dado una nueva fisonomía al equipo de Víctor Martín «Oji» que comenzó a tener más el balón.

Pero el juego no mejoraba y tuvo que ser en un barullo tras un córner en el que Mario introdujo lo justo el balón en la portería para anotar el segundo gol. Aunque también Monerris tuvo la suya y estrelló el balón en el poste con el tiempo ya casi acabado.

Y es que los dos equipos dejaron la brillantez para el final porque también el argentino Enma tuvo la oportunidad de recortar distancias en una falta que salió rozando el larguero en el minuto 90.