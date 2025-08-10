Montse Tomé, con las horas contadas como seleccionadora de España

La etapa de Montse Tomé en la selección española ha llegado a su fin. Como ya avanzó EL PERIÓDICO hace dos semanas tras la final de la Eurocopa donde España cayó contra Inglaterra, el relevo de Montse Tomé en el banquillo de la selección española es inminente. Según ha publicado Marca y ha podido confirmar este medio, este próximo lunes será el día donde se anuncie que la Real Federación Española no renovará a Tomé como seleccionadora nacional.

La seleccionadora termina contrato con la RFEF este 30 de agosto y, tras la derrota en la Eurocopa y el mal papel en los Juegos Olímpicos, su permanencia en el cargo no estaba nada clara. Con el paso de los días, desde la cúpula de la RFEF, se ha reflexionado sobre su posible continuidad, pero la balanza ha acabado decantándose por el relevo que es visiblemente necesario para la selección.

Tras la Eurocopa, EL PERIÓDICO ya relató la insatisfacción por parte del vestuario con lo sucedido en la final. Pese a que esta Eurocopa ha dejado claro cuál es el potencial de esta selección y todo lo que está capacitada de hacer, la figura de la seleccionadora volvía de Suiza tocada (casi) de manera definitiva. A los argumentos para dar paso a una nueva etapa en el banquillo de la selección se le suma el papel decepcionante de España en los Juegos Olímpicos del verano pasado en París, donde España terminó cuarta, ya dejó a la seleccionadora tocada, pero la Eurocopa disputada en Suiza era el escenario donde debía demostrar que puede liderar esta selección. No ha sido así.