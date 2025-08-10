Eva Barrios, sexta en la distancia larga de los Juegos Mundiales

La zamorana Eva Barrios firmó la sexta posición en la larga distancia del maratón de los Juegos Mundiales que se disputan en China. Barrios, única representante de la Federación Española, ya había sido quinta el sábado en la corta distancia.

En el recorrido largo que se disputó este domingo sobre 20 kilómetros, la palista del club Canoe Kayak Tecozam entró en la sexta posición, superada por algunas de las que serán sus rivales en el próximo Campeonato del Mundo en el mes de septiembre pero también superando a otras palistas importantes.

La campeona de los World Games fue la gran favorita, la sueca Melina Anderson, que invirtió un tiempo de 1h48´11, con más de un minuto de ventaja respecto a la mítica Vanda Kiszli a la que superó en 1´43 y completó el podio la danesa Pernille Hostrup (1h51´16). Luchando por la medalla de bronce también estuvieron la portuguesa María Rei, la checa Katerina Milova y la propia Eva Barrio que entró en 1h51´53

Por detrás de Eva Barrios se clasificaron las que serán también sus rivales en el Mundial: Mathilde Forest (FRA), Melissa Johnson (GBR) o Susana Cicali (ITA).