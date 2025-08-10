El BMZ Caja Rural ofrece una buena imagen en su estreno

El Balonmano Zamora abrió ayer su programa de partidos de pretemporada adjudicándose con autoridad el IV Torneo Puebla de Sanabria por un rotundo 34-20 frente al Culleredo coruñés de la Primera Nacional gallega.

El BMZ celebra una nueva victoria en el torneo de Puebla. | BMZ

El encuentro sirvió para que Félix Mojón comenzase a ver sobre la cancha a sus nuevos fichajes y al tiempo para aplicar las normas tácticas que el técnico orensano quiere aplicar al conjunto pistacho en la temporada que ya se avecina.

Culleredo posee un equipo muy joven que dio la cara en todo momento y resistió con un marcador equilibrado durante los primeros 15 minutos aunque posteriormente, la superioridad zamorana quedó patente,

El torneo sanabrés sirvió también para que el BM Zamora Infantil-Cadete ganase por 38-35 al Balonmano Miño de Ourense.

Los miembros del equipo zamorano se mostraron muy satisfechos con este primer ensayo en el que Félix Mojón presentó un juego con características similares a las de la pasada campaña, aunque valoraron muy positivamente las actuaciones tanto en la portería como en los puestos de pivote que son los que más se han reforzado en esta nueva plantilla que buscará de nuevo el ascenso a División de Plata. El BM Zamora agradeció especialmente la colaboración de las instituciones (Junta Castilla y León, Diputación Provincial y Caja Rural) la colaboración para el desarrollo del campamento de formación que el Club ha desarrollado durante los últimos días en la comarca sanabresa.

Al encuentro asistieron además el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, y la directora del Instituto Valverde de Lucerna, que fueron los encargados de entregar los trofeos a los equipos participantes.n