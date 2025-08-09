El River Zamora se presenta hoy ante su afición

El River Zamora vivirá hoy un día histórico con motivo del primer amistoso de preparación para la temporada 2025-2026 en Segunda División B. Un encuentro que no solo será el estreno del bloque ante su afición, también el primero tras la fusión de clubes de la capital y la creación de un nuevo proyecto que trata de recoger todas las ilusiones de una afición que sigue soñando con las cotas más altas desde hace años.

Euronics Caja Rural y River Zamora unieron sus fuerzas para crear una estructura sólida que potencie el fútbol sala zamorano y le devuelva al lugar que corresponde. Una fusión que ilusionaba al aficionado y que daba pie a un proyecto ambicioso que mezclaba lo mejor de sus entidades originarias poniendo sobre la mesa la idea de contar con un primer equipo potente en la capital, pero sin dejar de vista el trabajo de cantera y la importancia de fomentar el amor por el fútbol sala entre los más jóvenes. Un paso adelante lejos de la pista que hoy, por fin, mostrará sus primeros frutos con el debut del River Zamora de Óscar González Poveda.

La primera contienda para los blanquinegros llega esta tarde con el pabellón Manuel Camba como escenario. Pista en la que, a partir de las 18.30 horas, el River Zamora medirá fuerzas con el Ribera Navarra de Primera. Un oponente interesante, que pondrá las cosas difíciles a los locales y que servirá para empezar a intuir qué estilo y armas tendrá el conjunto zamorano de Segunda División B.

Por supuesto, tratándose del primer amistoso y teniendo lugar con apenas una semana de entrenamiento, el River Zamora estará lejos de ofrecer su mejor versión hoy. Sin embargo, la afición espera que se pueda disfrutar de un buen espectáculo con el fin de incrementar esa ilusión que rodea actualmente al proyecto. Un primer paso para el que los socios tendrán acceso gratuito y el resto de seguidores dispondrán de entradas a seis euros.